На участке Садового кольца в районе Баррикадной закрывали движение
08:01
обновлено 08:51
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Движение временно было ограничено на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Баррикадная. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Движение временно закрыто на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Баррикадная. Объезд возможен по ТТК", - говорится в публикации.
Департамент также призывал водителей планировать маршрут заранее.
Движение позднее было открыто, сообщили в департаменте.
"Движение открыто", - говорится в сообщении.
