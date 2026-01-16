На участке Садового кольца в районе Баррикадной закрывали движение

Водителей призывали планировать маршрут заранее

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Движение временно было ограничено на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Баррикадная. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение временно закрыто на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Баррикадная. Объезд возможен по ТТК", - говорится в публикации.

Департамент также призывал водителей планировать маршрут заранее.

Движение позднее было открыто, сообщили в департаменте.

"Движение открыто", - говорится в сообщении.

В новость были внесены изменения (11:51 мск) - добавлена информация об открытии движения.