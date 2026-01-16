В Кургане перевозчик самовольно приостановил обслуживание маршрутов

Компания лишилась свидетельства на осуществление перевозок

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Один из перевозчиков Кургана самовольно прекратил обслуживание ряда маршрутов общественного транспорта, в результате чего действие свидетельства на осуществление перевозок у него было прекращено. Об этом сообщили в администрации города.

"В администрацию города на постоянной основе поступали жалобы от пассажиров на некачественное обслуживание - перевозчик ООО "Попутчик+" неоднократно срывал рейсы. Кроме того, обновление транспорта ООО "Попутчик+" длительное время не проводилось. Перевозки пассажиров осуществлялись на старых ржавых ПАЗах. Также в нарушение действующих норм в связи с тем, что с нового, 2026 года, "Попутчик+" самовольно прекратил обслуживание указанных маршрутов [№ 366, 319 и 339], действие свидетельства на осуществление перевозок у него было прекращено", - говорится в сообщении.

По направлениям, которые обслуживала компания, работают альтернативные маршруты по регулируемому тарифу. С ее уходом с действующими перевозчиками оперативно проведена корректировка расписания движения автобусов, рассказали в администрации.