Середюк: роженицы отметили профессионализм медиков роддома №2 в Новокузнецке

Работу учреждения проверила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова

КЕМЕРОВО, 16 января. /ТАСС/. Роженицы отметили заботливое отношение и профессионализм медиков роддома №2 в Новокузнецке, где оказывается помощь пациенткам после закрытия на карантин роддома №1 в связи с гибелью младенцев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

"В Новокузнецке вместе с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллой Самойловой проверил работу родильного дома №2. После закрытия на карантин родильного отделения в горбольнице №1, всех пациенток направляют сюда. Пообщались с роженицами - они отмечают заботливое отношение и профессионализм персонала", - сообщил глава региона.