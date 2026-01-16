В Москве проведут свыше 100 мероприятий ко Дню российского студенчества

Молодежь ждут встречи с участниками специальной военной операции, выступления студенческих коллективов на станциях метро, тематические рейсы на речных электросудах, парад флагоносцев и многое другое

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Более 100 мероприятий, среди которых международный фестиваль студенческого предпринимательства, интеллектуальные турниры и лекции, пройдут в Москве ко Дню российского студенчества. Об этом сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"С 20 по 25 января подготовили для ребят насыщенную программу - культурную, образовательную, творческую и карьерную. События пройдут по всему городу в рамках проекта "Зима в Москве". В программе - международный фестиваль студенческого предпринимательства, интеллектуальные турниры, лекции, экскурсии, квесты и концерты", - написал мэр.

По его словам, молодежь также ждут встречи с участниками специальной военной операции, выступления студенческих коллективов на станциях метро, тематические рейсы на речных электросудах, парад флагоносцев и многое другое. А 25 января главными площадками праздника станут катки. На катках на ВДНХ, Воробьевых горах, в "Лужниках", на Болотной площади, у Северного речного вокзала пройдут музыкальные программы и концерты.