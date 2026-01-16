В ПВР Курска и Белгорода доставят три тонны рыбы с Камчатки

Рыбу получат те, кто был вынужден покинуть свои дома

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Волонтеры передадут три тонны камчатской рыбы жителям Курской, Брянской и Белгородской областей, которые были вынуждены покинуть свои дома и поселиться в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом в пресс-центре ТАСС "Дальний Восток" сообщила руководитель регионального исполкома движения НФ в Камчатском крае Наталья Малайкина.

"Мы помним о тех, кто временно покинул свои дома. В одной из поездок люди в ПВР сказали, что всегда мечтали попробовать камчатскую рыбу. Мы обратились к местным предприятиям - до конца февраля эта рыба к ним поступит", - сказала она, добавив, что всего будет привезено порядка трех тонн рыбы.

Малайкина уточнила, что речь идет о жителях Курской, Брянской и Белгородской областей.