В ПВР Курска и Белгорода доставят три тонны рыбы с Камчатки
Редакция сайта ТАСС
12:08
ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Волонтеры передадут три тонны камчатской рыбы жителям Курской, Брянской и Белгородской областей, которые были вынуждены покинуть свои дома и поселиться в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом в пресс-центре ТАСС "Дальний Восток" сообщила руководитель регионального исполкома движения НФ в Камчатском крае Наталья Малайкина.
"Мы помним о тех, кто временно покинул свои дома. В одной из поездок люди в ПВР сказали, что всегда мечтали попробовать камчатскую рыбу. Мы обратились к местным предприятиям - до конца февраля эта рыба к ним поступит", - сказала она, добавив, что всего будет привезено порядка трех тонн рыбы.
Малайкина уточнила, что речь идет о жителях Курской, Брянской и Белгородской областей.