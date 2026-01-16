В Татарстане возникли сложности с соединением у нескольких интернет-провайдеров

Ведутся восстановительные работы

КАЗАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Несколько интернет-провайдеров в Татарстане фиксируют сложности с соединением, которые влияют на доступ к различным ресурсам. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минцифры республики.

В Татарстане с утра фиксируются перебои в работе ряда сайтов республиканских министерств, ведомств и органов власти.

"Сейчас у отдельных интернет-провайдеров фиксируются сложности с соединением, которые могут влиять на доступ к ряду ресурсов", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что провайдеры проводят восстановительные работы.