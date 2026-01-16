На Запорожье 68 тыс. абонентов остаются без энергоснабжения

Причиной масштабного отключения стала атака БПЛА ВСУ

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Более 68 тыс. абонентов остаются без электроснабжения в Запорожской области после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Ранее он информировал о 76 тыс. абонентах без света.

"Без электроснабжения остаются город Васильевка, Приморский муниципальный округ, город Бердянск и Бердянский муниципальный округ - всего 68 121 абонент", - говористя в Telegram-канале Балицкого.

Практически восстановлено электроснабжение Каменско-Днепровского и Токмакского муниципальных округов практически восстановлено, отметил он. Остаются локальные отключения - 90 абонентов в Каменке-Днепровской и 63 абонента в Токмакском округе.

В ночь с 15 на 16 января без электроснабжения в Запорожской области остались более 144,5 тыс. потребителей. Причиной масштабного отключения стала атака БПЛА ВСУ на энергетическую инфраструктуру.