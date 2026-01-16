Фотокорреспондент ТАСС рассказала, за счет чего победила в международном конкурсе

Софья Сандурская объяснила, что победить ей удалось с помощью необычности ракурса для зрителя и важности игрового момента

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Фотокорреспондент ТАСС Софья Сандурская объяснила, что победить среди рекордного числа участников престижного конкурса World Sports Photography Awards удалось за счет необычности ракурса для зрителя и важности игрового момента. Ее кадр одержал победу в категории "Хоккей на льду".

"Момент. Решающий. Это же доля секунды. А также необычность ракурса для зрителя. Как правило, человек, пришедший на игру, не видит матч с этой точки, это всегда удивляет и впечатляет", - заявила Сандурская.

Она добавила, что для нее этот кадр имеет особую художественную ценность и графичность, отсылая к живописи. Победа стала для нее полной неожиданностью, так как на конкурс было отправлено всего три работы из десяти возможных и ставка делалась на снимок с художественной гимнасткой. Новость о результате, полученная по пути с работы, вызвала бурю эмоций. "Я ехала в такси с работы, и это был тихий шок, переходящий в громкий, захлестнули эмоции", - поделилась она.

По словам фотокорреспондента, эта награда стала для нее "хорошим пинком в хорошем смысле", придав уверенности в своих силах. Сандурская рассказала, что ее дальнейшие планы включают создание серии о следж-хоккее, съемки фигурного катания и участие в ралли "Шелковый путь". На вопрос о будущем участии в конкурсах она с улыбкой заметила: "Боюсь, что мне уже не дадут увильнуть от этой обязанности".