Суд Парижа отменил решение о юрисдикции арбитража по иску Ахметова к России

Суд поддержал доводы российской стороны о том, что состав арбитража сформирован неправомерно, сообщили в ГП РФ

Редакция сайта ТАСС

Ринат Ахметов © Константин Сазончик/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа по требованию Генеральной прокуратуры России отменил решение, касающееся юрисдикции арбитража по требованиям украинского бизнесмена Рината Ахметова к РФ, связанным с его активами в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ Апелляционный суд Парижа отменил решение, принятое в 2022 году международным арбитражем при Постоянной палате третейского суда (Гаага, Нидерланды). Речь идет о признании юрисдикции арбитража на рассмотрение требований украинского предпринимателя Рината Ахметова и подконтрольных ему компаний к Российской Федерации в связи с якобы имевшей место экспроприацией его активов на территории Крыма в 2014 году", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что французский суд "поддержал доводы российской стороны о том, что состав арбитража сформирован неправомерно". В частности, коллегия из трех судей согласилась с тем, что публичные высказывания председателя арбитража Зигфрида Эльсинга в поддержку Украины были несовместимы с выполнением им функций арбитра по спору с участием России.

В ведомстве отметили, что Генеральной прокуратурой организована дальнейшая работа по противодействию исковым требованиям Ахметова и других украинских юридических и физических лиц против России в международном арбитраже.

В 2018 году СМИ сообщали, что группа компаний ДТЭК, которая является энергетическим подразделением холдинга СКМ Рината Ахметова, подала иск в Международный арбитражный суд Гааги в связи с потерей "Крымэнерго" после национализации предприятия Россией. Позднее сообщалось, что международный арбитраж при Постоянной палате третейского суда в Гааге 1 ноября 2023 года взыскал с России $207,8 млн компенсации и проценты до момента фактической выплаты.