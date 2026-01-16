Жители Ростова-на-Дону получат перерасчет за отопление из-за аварии на ТЭЦ

Без тепла оставались около 1,4 тыс. жилых домов и социальные объекты

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 января. /ТАСС/. Жителям Ростова-на-Дону будет произведен перерасчет платы за отопление за декабрь 2025 года из-за некачественного теплоснабжения после аварии на ТЭЦ-2. Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.

15 декабря 2025 года авария на теплоэлектроцентрали привела к отключению отопления и горячей воды в четырех районах Ростова-на-Дону. Без тепла остались около 1,4 тыс. жилых домов и социальные объекты. Прокуратура области взяла ситуацию под контроль и начала проверку.

"Принято решение о полном автоматическом снятии начислений по статье "отопление" для всех категорий потребителей ООО "Ростовские тепловые сети" за период с 15 по 18 декабря 2025 года", - написал Ревенко.

Он уточнил, что если температура в квартирах с 19 по 30 декабря 2025 года была ниже нормативной (менее 18 градусов в жилых помещениях, а в угловых комнатах - меньше 20 градусов), жильцы, управляющие компании, ТСЖ или ТСН должны обратиться для перерасчета в ООО "Ростовские тепловые сети".

По словам Ревенко, ресурсоснабжающая организация уже выполнила перерасчет для 203 многоквартирных домов из 1 375.