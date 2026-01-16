В Уфе открыли российско-китайский институт

Он будет готовить специалистов по реализации экономических проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

УФА, 16 января. /ТАСС/. Российско-китайский институт создан на базе Уфимского университета науки и технологий вместе с Университетом Чанчжоу. Он сосредоточится на подготовке специалистов по реализации экономических проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

"Уфимский университет науки и технологий вместе с Университетом Чанчжоу создали Совместный российско-китайский институт (Joint Institute of Ufa University of Science and Technology and Changzhou University). Положительное решение от Министерства образования КНР получено в начале 2026 года. Совместный институт станет площадкой для реализации национальных стратегий и углубления сотрудничества между Китаем и Россией", - сказано в сообщении.

Ключевой задачей совместного института заявлена подготовка молодых специалистов для реализации экономических проектов двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развития диалога культур и взаимопонимания народов России и Китая. "Мы будем активно внедрять инновации в новую модель подготовки талантливых специалистов, которая объединит "инженерию" и "интернационализацию". Она откроет новые возможности для преподавателей и студентов и даст прочную основу для международной интеграции", - приводятся в сообщении слова ректора Уфимского университета Вадима Захарова.

С сентября будут доступны направления "Материаловедение и технологии материалов", "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем" по программе двойных дипломов. Первый набор состоится только для китайских абитуриентов, на обучение планируется принять 240 человек, отметили в пресс-службе.

Университет Чанчжоу (Changzhou University) - ведущий университет КНР, он входит в мировые рейтинги - Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Scimago Institutions Rankings и другие.