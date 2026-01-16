Российские космонавты рассказали о том, чего им не хватало больше всего на МКС

Алексею Зубрицкому и Сергею Рыжикову больше всего не хватало близких

область/ 16, января. / ТАСС

Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 16 января. / ТАСС/. Российским космонавтам Алексею Зубрицкому и Сергею Рыжикову во время миссии на борту Международной космической станции (МКС) больше всего не хватало близких.

"Во время экспедиции, отвечу за себя, мне больше всего не хватало нахождения рядом со своими близкими, со своей семьей, с детьми. Когда ты понимаешь, что 8 месяцев из жизни твоих детей ты отсутствовал, ты прилетаешь, <...> они уже настолько меняются, что сложно даже узнать", - отметил Зубрицкий на церемонии торжественной встречи российских членов экипажа.

Рыжиков добавил, что космонавты тем не менее привыкли к таким длительным перерывам в общении с семьей. "Пожалуй, самым сложным моментом была возможность посвящения [семье] праздничных и воскресных дней", - заключил он.

В ходе встречи космонавты возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину.

Рыжиков и Зубрицкий прибыли на МКС 8 апреля 2025 года на корабле "Союз МС-27" вместе с американским астронавтом Джонни Кимом. Вернулись на Землю они 9 декабря на этом же корабле. Рыжиков и Зубрицкий за это время провели два выхода в открытый космос. С апреля 2025 года Зубрицкий являлся спецкорреспондентом ТАСС в орбитальном корпункте, 6 декабря он передал руководство пунктом командиру 74-й долговременной экспедиции Сергею Кудь-Сверчкову.