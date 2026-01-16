Пограничники Молдавии обнаружили в прицепе грузовика шестерых мужчин с Украины

После обнаружения нелегалы сразу попросили предоставить убежище на территории страны

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 16 января. /ТАСС/. Шестеро граждан Украины были обнаружены молдавскими пограничниками в прицепе грузовика после пересечения молдавско-украинской границы. Как сообщает пресс-служба пограничной полиции, после обнаружения нелегалы сразу попросили предоставить убежище на территории Молдавии в соответствии с законодательством республики.

Согласно предварительным данным, каждый из нелегалов якобы заплатил за выезд с Украины по $12 тыс. Гражданин Молдавии, находившийся за рулем грузовика, был задержан. Следователи подозревают, что переправка могла быть организована трансграничной преступной группировкой, активные участники которой действуют на территории Молдавии и Украины.

Последние несколько лет молдавские пограничники регулярно сталкиваются с нарушителями границы призывного возраста. По данным правоохранителей, в 2025 году их число выросло в 2,5 раза из-за ухудшения ситуации на фронте в соседней стране. Уклонисты переходят молдавскую границу и не стремятся прятаться, так как сразу просят убежища, что не позволяет привлечь их к ответственности за нелегальный переход границы. В большинстве своем эти люди затем перебираются в страны ЕС. Для усиления молдавской границы западные страны снабдили пограничников приборами ночного видения и беспилотниками.