Эксперты рассказали, как подготовить дом к крещенским морозам

Рекомендуется проверить исправность электропроводки и обогревательных приборов, а также не оставлять системы отопления работающими в пустом доме без удаленного контроля или присмотра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Ожидающиеся крещенские морозы могут стать серьезным испытанием для загородной инфраструктуры, поскольку снижение температур приводит к росту рисков повреждения инженерных систем. О том, как подготовить дом к наступлению крещенских морозов рассказали ТАСС в страховой компании "Согласие".

Ранее в Гидрометцентре РФ отмечали, что мороз в Крещенскую ночь с 18 на 19 января может окрепнуть в Москве до 17 градусов.

Эксперты страховой компании обратили внимание, что со снижением температур риски повреждения инженерных систем дома существенно возрастают из-за более интенсивного использования отопительных приборов, что приводит к перегрузке электросетей и коротким замыканиям. "При отъезде владельцы часто оставляют включенными обогреватели и системы отопления без присмотра, что увеличивает вероятность пожаров. Также характерны случаи, когда при использовании газовых котлов в отсутствие хозяев газ заканчивается, котел отключается, и дом промерзает с последующим разрывом труб отопления и водоснабжения. В теплую зиму эти риски минимальны", - сообщили в страховой компании.

Эксперты рекомендуют перед наступлением морозов проверить исправность электропроводки и обогревательных приборов, а также не оставлять системы отопления работающими в пустом доме без удаленного контроля или присмотра ответственного лица.

Также в страховой компании обратили внимание на "точки замерзания", которые необходимо проверить до 19 января. Первое - это провести экстренный осмотр и утепление слабых мест водопровода и отопления, а именно трубы на входе в дом и в подвале, поскольку слабо утепленные участки промерзают первыми. Второе - необходимо проверить канализацию и в случае обнаружения засоров устранить их до наступления устойчивых морозов, так как они могут привести к ледяной пробке. Не менее важным, по мнению экспертов, является необходимость проверки котла и системы отопления, поскольку остановка циркуляции или отключение котла грозит разрывом труб. "Если есть риск отключения, рассмотрите возможность залива антифриза. Не оставляйте систему без присмотра на длительный срок", - отмечают в страховой компании.

Кроме того, необходимо проверить газовое оборудование, так как конденсат в уличных баллонах, вентилях и счетчиках может замерзнуть, перекрыв подачу газа. Эксперты страховой компании рекомендуют перед наступлением морозов утеплить уличные узлы и проверить запас газа. В то же время не менее важным этапом подготовки к морозам является проверка дверных и калиточных замков. Эксперты обращают внимание, что после оттепелей и снегопадов данные замки заклинивает чаще всего и рекомендуют обработать их силиконовой смазкой, а также иметь под рукой размораживатель.