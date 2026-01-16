В Железноводске в 2026 году намерены открыть "Подворье Карповых"

Для гостей будут организованы полноценные экскурсии

ПЯТИГОРСК, 16 января. /ТАСС/. Музейно-гостевой комплекс "Подворье Карповых" намерены открыть в Железноводске в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил глава города-курорта Железноводска Евгений Бакулин.

"В 2025 году была проделана плодотворная работа, инвестор нашел необходимых специалистов, которые сейчас занимаются тем, чтобы этот объект открылся. В планах его открыть в этом году. Он имеет очень интересную историю, и надо, чтобы люди знали об этом. Там не просто будет музей, но и пройдут полноценные экскурсии", - сообщил Бакулин.

Он также отметил, что жители и гости города часто задавали вопросы о состоянии подворья. "Очень много жалоб поступало, и отдыхающие тоже писали, почему в таком состоянии находится место, где Лермонтов провел свою последнюю ночь. Поэтому инвестор нацелен в этом году его открыть. Я буду очень рад, что еще один объект, еще одна точка притяжения появится в нашем городе", - рассказал глава города-курорта Железноводска.