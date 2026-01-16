Врач Похламков предупредил об опасности крещенского купания для детей

Главная опасность заключается в возможности остановки сердца при погружении в холодную воду, отметил заместитель главного врача городской станции скорой помощи

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Купание детей в ледяной воде на Крещение при аномальных морозах может привести к остановке сердца, а подготовить ребенка к такой процедуре практически невозможно. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель главного врача городской станции скорой медицинской помощи Иван Похламков.

"Как подготовить маленького ребенка к погружению в столь холодную воду? Никак. Единственный шанс - если ребенка с раннего возраста периодически погружают в воду с постепенно снижающейся температурой, и он при этом не болеет респираторными инфекциями. Но портрет такого тренированного младенца, погружаемого в 30-градусный мороз в холодную воду, у меня как у медика вызывает большой скепсис", - сказал он.

По словам специалиста, главная опасность заключается в развитии рефлекторных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы. "Погружение без подготовки может привести к так называемому асфиксическому сухому утоплению - потере сознания в воде из-за остановки сердца. Возможно развитие ларингоспазма (непроизвольного сокращения мышц гортани, перекрывающего дыхательные пути)", - пояснил врач. Он подчеркнул, что даже кратковременная клиническая смерть серьезно ухудшает качество жизни в дальнейшем.

Врач скорой помощи предупредил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно с гипертонией, холодовой стресс грозит гипертоническим кризом, инфарктом, инсультом или отеком легких. Похламков отметил, что гипертонией страдают около 50% населения. Особенно опасно такое погружение тем, кто уже перенес инфаркты, инсульты или имеет сердечную недостаточность. В группе риска также люди с симптомами ОРВИ или недавно перенесшие их в тяжелой форме - переохлаждение может привести к затяжной пневмонии.

На каждой крещенской купели в Новосибирской области дежурят бригады скорой помощи из двух специалистов. В этом году впервые будет организована ротация бригад - каждая дежурит 4-6 часов, после чего приезжает смена. "Момент, чтобы точка осталась без присутствия медицинской помощи, исключен", - подчеркнул замглавврача.

Всего в Новосибирской области запланировано 28 купелей, несколько организаторов отказались от мероприятий из-за аномальных морозов. По данным Западно-Сибирского УГМС, с 17 по 20 января температура опустится до минус 35 градусов Цельсия и ниже, местами - до минус 40. Крещенский сочельник приходится на 18 января, сам праздник Крещения Господня - на 19 января.