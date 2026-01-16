Российским космонавтам вручили медали NASA в Звездном городке

Директор пилотируемых программ агентства в России Джей Маршке поздравил Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого с завершением полета

16 января., / ТАСС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 16 января. / ТАСС/. Директор пилотируемых программ NASA в России Джей Маршке в присутствии губернатора Запорожской области Евгения Балицкого вручил медали космонавтам МКС-73 Сергею Рыжикову и Алексею Зубрицкому (выполнявшему обязанности спецкорреспондента ТАСС на МКС), передает корреспондент ТАСС.

Маршке поздравил российских космонавтов с завершением полета, а также выразил признательность их близким.

"Ваши товарищи по экипажу с американской стороны опечалены тем, что не могут присутствовать сегодня с вами. Особенно Джонни просил передать слова благодарности и признательности вам обоим", - сказал он на торжественной церемонии в Звездном городке.

Корабль "Союз МС-27" с Рыжиковым и Зубрицким, а также астронавтом NASA Джонатаном Кимом вернулся на Землю 9 декабря. Он приземлился в 08:04 мск в казахстанской степи. После этого Рыжиков и Зубрицкий прибыли в Звездный городок на реабилитацию.