В Красном Кресте назвали эту зиму самой тяжелой для Украины с начала конфликта

Суровые морозы и отсутствие отопления и электричества сказываются на миллионах людей, заявила замглавы делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в стране Джейми Ва

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. Нынешняя зима стала самой тяжелой для жителей Украины с момента начала военных действий. Об этом заявила заместитель главы делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) на Украине Джейми Ва.

"Это самая тяжелая зима с момента эскалации конфликта: суровые морозы и отсутствие отопления и электричества сказываются на миллионах людей", - сказала она на брифинге журналистов в Женеве.

По ее словам, многие семьи "практически не имеют возможности справляться с ситуацией". Она отметила, что в стране "семь из десяти человек больше не имеют сбережений". Эти данные основываются на результатах исследования организации, в ходе которого были опрошены тысячи домохозяйств по всей Украине, добавила Ва.