Россияне назвали пять самых популярных книг Станиславского ко дню его рождения

Среднее время чтения книг актера и режиссера составило более 30 часов на человека, отметили аналитики книжного сервиса "Кион строки"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Аналитики книжного сервиса "Кион строки" ко дню рождения выдающегося актера и режиссера Константина Станиславского (17 января) проанализировали, какие его произведения пользовались наибольшей популярностью среди россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

"17 января исполняется 163 года со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского - театрального режиссера и создателя самой известной в мире актерской системы. В честь этого книжный сервис "Кион строки" проанализировал, как сегодня читают труды мастера: какие книги выбирают чаще всего, кто именно их читает и сколько времени пользователи готовы проводить с текстами классика", - говорится в сообщении.

Так, среднее время чтения книг мастера составило более 30 часов на человека. В топе списка - автобиографический труд "Моя жизнь в искусстве" (67% пользователей отдают предпочтение ему), повествующий о поиске театрального языка, работе над собой и природе творчества. Один из важнейших теоретических текстов Станиславского, посвященный актерским техникам, дисциплине внимания и работе с эмоциями - "Система Станиславского. Работа актера над собой. Часть 1" заняла второе место.

Затем в рейтинге идет сборник "Беседы с К. Станиславским, записанные Корой Антаровой. "Театр есть искусство отражать жизнь". Он представляет собой собрание высказываний, размышлений и советов Станиславского молодому поколению. На следующей строчке - "Работа актера над собой в творческом процессе переживания", которая раскрывает психологическую сторону актерской профессии и работу с внутренним состоянием исполнителя.

В пятерке популярных произведений также труд "Этика". В пресс-службе "Кион строки" его назвали "самым лаконичным, но принципиально важным текстом Станиславского - о профессиональной ответственности, дисциплине, уважении к партнерам и к зрителю".

Из исследования также следует, что работы автора преимущественно увлекают женщин средних. "Аналитика показывает, что Станиславский остается живым собеседником для читателей XXI века, которые готовы часами внимать размышлениям режиссера", - заключили в пресс-службе.