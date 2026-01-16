Детскую сказку о Железноводске впервые напишут в 2026 году

ПЯТИГОРСК, 16 января. /ТАСС/. Детскую сказку о Железноводске впервые выпустят в 2026 году. Сначала сказка появится на бумажном носителе, после планируется снять мультфильм, сообщил глава города-курорта Евгений Бакулин в ходе пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Есть одна нестандартная идея, которой я занимался на протяжении двух-трех лет. Буквально через месяц или два мы сделаем официальную сказку про город-курорт Железноводск. Сказка сначала у нас будет на бумажном носителе, но после ее оживим и сделаем мультфильм. Она будет рассчитана на детей, которые к нам приезжают на отдых, чтобы они узнавали про город", - сказал Бакулин.

Как отметил глава города-курорта, в сказке будут разные волшебные персонажи, которые обитают на терренкурах, а главный герой прогуляется по улицам и расскажет об особенностях Железноводска.

По его словам, книгу будут бесплатно выдавать в санаториях. "Книга будет выдаваться при заезде в санаторий или в гостиницу бесплатно. Делаем это для популяризация нашего города, это такое брендирование через детей, чтобы они знали про наш курорт", - рассказал Бакулин.

Глава Железноводска также отметил, что для популяризации истории города сделают видеоролики с помощью искусственного интеллекта, которые покажут в школах.

"В прошлом году мы запустили проект про оккупацию Железноводска - небольшой видеоролик, 70% которого сделано с помощью ИИ через оживление фотографий. В этом году мы планируем еще два таких ролика создать, которые покажем в школах. Сейчас занимаемся разработкой ролика про героиню Великой Отечественной войны Марию Барсукову, в честь которой названа улица в городе. Второй ролик будет связан с поселком Иноземцево, а именно с шотландцами и французами, колонии которых жили там и развивали его, многие не знаю интересные факты, связанные с ними", - поделился Бакулин.