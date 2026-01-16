В Нальчике появится первый крупный фиджитал-центр

Он будет располагаться на ул. 2-й Таманской дивизии, где создают спортивно-развлекательный кластер

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 16 января. /ТАСС/. Первый крупный фиджитал-центр на базе спортивно-оздоровительного центра появится в столице Кабардино-Балкарии (КБР), сообщил глава КБР Казбек Коков.

"Осмотрел территорию на ул. 2-й Таманской дивизии, где создаем спортивно-развлекательный кластер. Здесь уже есть Ледовый дворец и спортивные площадки, а также детская академия творчества и спорткомплекс. На территории кластера в ближайшее время начнем строительство экстрим-парка, а с учетом наличия необходимых спортивных объектов - рассматриваем создание здесь и фиджитал-центра", - отметил Коков.

Глава республики пояснил, что в 2025 году завершена первая очередь строительства парка Победы в Нальчике, а ближе к весне работы продолжатся.

"В планах - и благоустройство набережной реки Нальчик на отрезке между ул. Осетинской и Идарова. Также поручил включить в план и работы по приведению в порядок поймы реки Нальчик", - добавил Коков.