В "Артеке" для участников СВО собрали 350 кг выращенных лимонов

Лимонарий на территории был основан 40 лет назад, в нем плодоносит сорт Пандероза

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МДЦ "Артек"/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Воспитанники Международного детского центра "Артек" собрали 350 кг лимонов из собственного лимонария для отправки участникам специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре "Артека".

"В этом сезоне благодаря тщательному уходу и поддержанию идеального микроклимата удалось вырастить богатый урожай. Артековцы бережно собрали 350 килограммов спелых плодов, аккуратно упаковали их, вложив в этот процесс частичку своей души. Эти ярко-желтые, ароматные лимоны станут вкусным и полезным подарком для защитников Родины", - говорится в сообщении.

Лимонарий в "Артеке" был основан 40 лет назад, в нем плодоносит сорт Пандероза. Эти деревья, гибрид лимона и цитрона, были привезены из Грузии в 1986 году и с тех пор стали неотъемлемой частью образовательной и практической деятельности центра. Плоды поражают своими размерами и весом до 1 кг. Вкус чуть более сладкий, чем у обычного лимона, и свежий аромат.

Для артековцев лимонарий стал настоящей живой лабораторией: на занятиях по биологии дети учатся ухаживать за деревьями - пропалывают сорняки, удаляют сухие листья, делают подвязку, следят за температурным режимом. А в январе наступает самый долгожданный момент - сбор урожая.

Дети надеются, что чай с медом и долькой артековского лимона не только укрепит иммунитет бойцов, но и подарит им частичку крымского тепла, напомнит о заботе и поддержке всего народа.

При содействии Народного фронта Международный детский центр уже отправлял в зону СВО ортопедические матрасы для обустройства быта, домашнюю выпечку, маслины, выращенные в "Артеке", письма с искренними пожеланиями от детей. С 2023 по 2025 год проведено 19 акций по сбору гуманитарной помощи, передано более 220 тонн различных грузов для нужд военнослужащих и мирных жителей.