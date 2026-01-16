Вузы КНР вытеснили Гарвард на третье место в рейтинге лучших университетов мира

Первое место занимает Чжэцзянский университет в городе Ханчжоу

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Восемь университетов КНР вошли в первую десятку лучших вузов мира в рейтинге, который ежегодно составляет Лейденский университет в Нидерландах.

Согласно рейтингу за 2025 год, первое место занимает Чжэцзянский университет в городе Ханчжоу, на второй строчке расположился Шанхайский университет Цзяотун, а третье место принадлежит американскому Гарварду. Строки с четвертой по девятую также занимают вузы КНР, а замыкает десятку Университет Торонто (Канада). Примечательно, что Гарвард потерял свои позиции с 2025 года, опустившись со второй строки, а еще годом ранее этот американский университет был лидером рейтинга.

В списке есть и российские вузы, в частности, МГУ расположился на 227-й строчке, СПбГУ - на 533-й, НИУ ВШЭ - на 824-й.

Как указано на сайте рейтинга, он составляется на основе подсчета количества научных публикаций.