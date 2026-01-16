В Тырныаузе завершили второй этап расчистки русла реки

В 2025 году противопаводковые мероприятия провели в селениях Аушигер и Псынабо, Верхний и Нижний Куркужин, на реке Нальчик в пределах столицы республики

НАЛЬЧИК, 16 января. /ТАСС/. Второй этап расчистки русла реки Герхожан-Су в городе Тырныаузе (Кабардино-Балкария), пострадавшем от схода селя, завершен, сообщил глава региона Казбек Коков.

"Завершен второй этап расчистки русла реки Герхожан-Су в Тырныаузе. Дирекцией по эксплуатации и капитальному строительству объектов природоохранного назначения заключен контракт на разработку проекта реконструкции подпорных стен селепропускного сооружения от плотины до реки Баксан. Расчистка продолжается", - рассказал Коков по итогам встречи с министром природных ресурсов и экологии Ильясом Шаваевым, на которой обсудили итоги прошедшего года.

Также на встрече отметили, что в 2025 году противопаводковые мероприятия провели в селениях Аушигер и Псынабо, Верхний и Нижний Куркужин, на реке Нальчик в пределах столицы республики.

"Стартовал и капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на реке Баксан. Также прорабатывается проект реконструкции берегоукрепительных сооружений на реке Нальчик", - добавил Коков, говоря о работе в 2026 году.

Летом 2025 года в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу дважды сошел селевой поток, который значительно повредил мост на федеральной трассе и коммуникации. В муниципалитете около трех месяцев действовал режим ЧС.