Захарова предложила сделать международным конкурс "Россия - страна традиционных ценностей"

В 2026 году жюри конкурса получило более 4,3 тыс. работ от детей, подростков и молодежных коллективов
12:59

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила сделать всероссийский конкурс "Россия - страна традиционных ценностей" международным и помочь с его организацией.

"У меня есть своя инициатива. Учитывая, что семь стран приняли участие - хороший опыт, хорошее начинание - давайте сделаем этот конкурс международным, уже в полном объеме. А мы вам поможем", - сказала дипломат на церемонии награждения победителей конкурса.

Всероссийский конкурс "Россия - страна традиционных ценностей" проводится с целью формирования в российской детской и молодежной среде понимания традиционных российских духовно-нравственных ценностей в качестве основы патриотического воспитания подрастающего поколения, укрепления единства многонационального народа России и формирования общероссийской гражданской идентичности.

В 2026 году жюри конкурса получило более 4,3 тыс. работ от детей, подростков и молодежных коллективов из 89 регионов России, а также из Казахстана, Киргизии, Туркмении, Молдавии, Белоруссии, Южной Осетии и Бурунди.

