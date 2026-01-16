Меликов наградил медалью "За проявленное мужество" погибшего командира Селимова

Командир 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады погиб в начале января в приграничье в ДТП

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 16 января. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов наградил медалью "За проявленное мужество" командира 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Эрик Селимов, погибшего в приграничье в результате ДТП. Об этом сообщила администрация главы республики.

"Полковник Эрик Селимов награжден медалью "За проявленное мужество" посмертно. <…> Награду родным командира передал Сергей Меликов. Перед этим глава республики почтил память военнослужащего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Дагестана лично выразил соболезнования родителям героя Анвару и Умият Селимовым и вдове Индире Селимовой.

"Я всегда говорил Эрику: соберешься в Дагестан, позвони, мы с тобой обязательно встретимся. Планировал эту награду вручить ему лично, когда он приедет. Новость о гибели, конечно, стала тяжелым ударом. Сейчас я выполняю свой долг перед ним. Пусть эта награда будет знаком нашего внимания и уважения к этому достойнейшему командиру", - сказал Меликов.

Ранее Меликов заявил, что гибель Селимова - невосполнимая утрата для Дагестана, вооруженных сил и всей страны. Командир 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Эрик Селимов погиб в начале января в приграничье в результате ДТП.