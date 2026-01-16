Тимошенко утверждает, что в файле "Касса" были расходы на печенье

По ее словам, изъятый компьютер, где был обнаружен соответствующий файл, принадлежит не ей, а офису

Редакция сайта ТАСС

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко © REUTERS/ Valentyn Ogirenko

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко утверждает, что файл на ее компьютере с названием "Касса" содержит бухгалтерские записи для обеспечения работы офиса ее партии, в частности, расходов на покупку чая и печенья.

"Там деньги, несколько тысяч гривен. Это на кофе, чай, печенье", - сказала она.

Тимошенко добавила, что изъятый компьютер, где был обнаружен соответствующий файл, принадлежит не ей, а также офису.

Дело Тимошенко

14 января украинские СМИ сообщили, что антикоррупционные органы Украины всю ночь проводили обыски в офисе партии "Батькивщина" в Киеве по делу о подкупе депутатов Рады. Позже информацию об обысках подтвердила сама Тимошенко. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что экс-премьеру предъявлены обвинения. Дело открыто по статье о подкупе должностного лица, в случае с Тимошенко речь идет о депутатах. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало аудиозапись переговоров Тимошенко с депутатами Рады по делу о подкупе. Согласно записи, Тимошенко предлагала депутатам Верховной рады по $10 тыс. в месяц за голосование в парламенте определенным образом. На аудиозаписях Тимошенко заявляет, что ее цель - "развалить большинство" в парламенте. Как утверждает НАБУ, разговоры состоялись 12 января, политик обсуждала голосование по выносимым на текущую пленарную неделю законопроектам, в том числе по перестановкам в правительстве.