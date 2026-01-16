Посол РФ: соглашение о российско-туркменском вузе находится на стадии завершения

На повестке дня также находится проект строительства нового корпуса для младших классов Совместной российско-туркменской средней общеобразовательной школы им. А. С. Пушкина, отметил Иван Волынкин

АШХАБАД, 16 января. /ТАСС/. Разработка соглашения о создании в Ашхабаде российско-туркменского вуза и условиях его функционирования находится на завершающей стадии. Об этом сообщил посол РФ в Туркмении Иван Волынкин на брифинге для журналистов.

"В настоящее время более 54 тыс. студентов из Туркменистана проходят обучение в российских высших учебных заведениях. В 2025 году квота правительства Российской Федерации для абитуриентов из Туркменистана на обучение за счет средств федерального бюджета составила 500 мест. На завершающей стадии проработки находится проект межправсоглашения об учреждении и условиях деятельности в Ашхабаде российско-туркменского университета", - сказал он.

Волынкин добавил, что на повестке дня также находится проект строительства нового корпуса для младших классов Совместной российско-туркменской средней общеобразовательной школы им. А. С. Пушкина, которая работает с 2002 года.

По словам посла, 2025 год отличался достаточно активным российско-туркменским взаимодействием в области культуры. "Было организовано свыше 190 гуманитарных акций, которые посетили порядка 16 тыс. человек. Большой интерес у столичной публики вызвал музыкальный проект нашей дипмиссии "Дипломатические нотки", в рамках которого было проведено несколько концертов для ознакомления широкой общественности с произведениями русских классиков", - отметил он.

В декабре 2022 года министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков встретился с на тот момент министром образования Туркмении Гурбангули Атаевой. Тогда же Фальков рассказал, что туркменская сторона направила письмо с инициативой о создании совместного университета. Минобрнауки подготовило концепцию и план мероприятий по реализации проекта.