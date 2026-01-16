Полуфиналы конкурса "Это у нас семейное" в 2026 году начнутся с февраля

В Санкт-Петербурге полуфинал для семей из Северо-Западного федерального округа состоится 4-7 февраля

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Окружные полуфиналы конкурса "Это у нас семейное" стартуют с февраля 2026 года в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ).

"4-7 февраля в Санкт-Петербурге состоится полуфинал для семей из Северо-Западного федерального округа, с 14 по 17 марта для участников из Центрального федерального округа пройдет очное мероприятие в Москве, 24-26 апреля во Владивостоке встретятся семьи Дальневосточного федерального округа, также в наступившем году соревноваться будут семьи из Приволжского федерального округа", - говорится в сообщении.

Ранее полуфиналы прошли для семей Южного, Северо-Кавказского, Уральского, Сибирского округов, а также регионов Донбасса и Новороссии.

Конкурс "Это у нас семейное" - самый массовый проект РСВ. Всего на участие во втором сезоне зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. Полуфиналы проекта проходят с ноября 2025 года по май 2026 года. Финал пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года. Конкурс "Это у нас семейное" - часть национального проекта "Семья".