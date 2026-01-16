В образовательных учреждениях Удмуртии не нашли взрывных устройств

Экстренных и чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 января. /ТАСС/. Специалисты завершили проверку образовательных учреждений Удмуртии, куда поступили сигналы о якобы минировании. Взрывных устройств не обнаружено, сообщил председатель госкомитета республики по ГО и ЧС Андрей Шуткин.

"Оперативными службами завершена проверка образовательных учреждений, в которые 16 января по электронной почте поступили сообщения о минировании. Заложенных взрывных устройств не обнаружено. Экстренных и чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано", - написал он в Telegram-канале.

Ранее председатель госкомитета сообщал, что в образовательные учреждения в нескольких городах поступило 20 сообщений о якобы минировании.