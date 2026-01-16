В КБР в Чегеме построят новую детскую поликлинику

Поликлиника будет рассчитана на 150 посещений в смену

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 16 января. /ТАСС/. Новую детскую поликлинику построят в городе Чегеме (Кабардино-Балкария) по профильному нацпроекту, сообщили в администрации главы КБР.

"Новое медучреждение разместится на территории больничного городка и будет представлять собой двухэтажное здание общей площадью свыше 1,4 тыс. кв. м. Поликлинику оснастят новейшим медицинским и диагностическим оборудованием. Это позволит обеспечить детей района полным комплексом медицинских услуг - от профилактических осмотров и диагностики до консультаций врачей узких специальностей", - рассказали в администрации главы региона.

В региональном Минздраве отметили, что поликлиника будет рассчитана на 150 посещений в смену.

В пресс-службе администрации Чегемского района добавили, что такое медицинское учреждение строится в муниципалитете впервые. Работы запланированы на 2026 год по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".

"Строительство детской поликлиники станет важным этапом в развитии системы здравоохранения Чегемского района и позволит значительно повысить качество медицинской помощи для детского населения", - добавили в администрации главы КБР.