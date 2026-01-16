Сальдо назвал фейком распоряжение о переводе автомобилей на газ

Губернатор Херсонской области сообщил, что в регионе нет дефицита топлива

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 16 января. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал фейком распоряжение, которое обязывает жителей устанавливать на автомобили газобаллонное оборудование. В регионе нет дефицита топлива, сообщил глава области.

"Украинское ЦИПсО распространяет дезинформацию об обязательной установке на транспортные средства газобаллонного оборудования якобы из-за дефицита топлива в нашей области. Это наглая ложь, направленная на дестабилизацию социальной обстановки. Дефицита топлива нет - в этом водители могут легко убедиться на любой ближайшей АЗС или по открытой информации в сети", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что горюче-смазочные материалы поставляются в регион в достаточном объеме, предпосылок для сокращения поставок нет.

"Растиражированный в интернете якобы мой "указ" - грубая подделка. Никто не принуждает и не собирается обязывать владельцев транспортных средств устанавливать какое-либо оборудование", - подчеркнул глава региона.

В поддельном документе, который прикреплен к публикации, говорится, что переход на газобаллонное оборудование якобы должен быть проведен до 1 марта 2026 года.