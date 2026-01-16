ЦЗ "Машук" обучит специалистов по межнациональным отношениям в 2026 году

ПЯТИГОРСК, 16 января./ТАСС/. Центр знаний "Машук" в год единства народов России запустит программу подготовки первых в России специалистов по разработке, организации и модерированию образовательных и просветительских мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Одним из образовательных направлений, которое будет развивать Центр в 2026 году, станет тематика гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Для этого будут разработаны уникальные образовательные программы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках образовательных программ, посвященных национальной политике, на площадке Центра впервые объединят специалистов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, межкультурной коммуникации, историков, этнологов, религиоведов, специалистов в сфере международных отношений, государственных и муниципальных служащих и педагогов, наставников, которые работают в многонациональной среде. Это поможет выявить, проанализировать, а также сформировать уникальные инструменты, подходы и практики, направленные на гармонизацию межнациональных отношений в России. Участниками мероприятий станут представители всех субъектов Российской Федерации и ряда зарубежных стран, будет рассмотрен опыт каждого региона в формировании дружественной среды для представителей разных национальностей, конфессий и народностей.

"В 2026 году мы запускаем программу подготовки первых в России специалистов по разработке, организации и модерированию образовательных и просветительских мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Это будут эксперты в области, освоившие современные педагогические технологии, которые в дальнейшем смогут проводить специализированные мероприятия в разных регионах нашей страны. Это точно будет востребовано в год единства народов России", - приводятся в сообщении слова генерального директора Центра знаний "Машук", заместителя генерального директора Российского общества "Знание" Антона Серикова.