В Новой Каховке призвали сократить передвижения на машинах из-за дронов ВСУ

От сбросов БПЛА участились случаи повреждения транспортных средств

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 16 января. /ТАСС/. Жителей Новокаховского городского округа призвали сократить передвижения на машинах из-за участившихся атак дронов ВСУ. Об этом сообщил и.о. главы округа Владимир Оганесов.

"В связи с участившимися повреждениями транспортных средств от сбросов БПЛА, в целях безопасности рекомендуем максимально ограничить передвижение на транспортных средствах", - написал он в своем Telegram-канале.