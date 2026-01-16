После аварии в Керченском проливе очистили 3 тыс. км береговой линии

Всего в работах задействовано около 800 человек и 195 единиц техники

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Онучин/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Специалисты очистили, в том числе повторно, более 3 тыс. км береговой линии после крушения нефтетанкеров в Керченском проливе, сообщили в Минтрансе РФ по итогам заседания правкомиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Керченском проливе.

"С начала работ очищено более 3 тыс. км береговой линии, в том числе повторно", - сказано в сообщении.

Как уточнили в министерстве, более 185 тыс. т загрязненного песка и грунта собрано на данный момент, более 171 тыс. т отходов утилизировано или направлено в хозяйственный оборот специализированными организациями.

"Всего в работах суммарно задействовано около 800 человек и 195 единиц техники", - отметили в Минтрансе.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Специалисты МЧС продолжают работу по очистке дна Черного моря от мазута после аварии нефтетанкеров. На пляжах Анапы и Темрюкского района на 19 участках водолазами МЧС России обследовано почти 3,6 тыс. кв. м дна, собрано свыше 228 тонн нефтесодержащих отходов.