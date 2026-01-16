В Коми умер художник-этнофутурист Юрий Лисовский

Ему был 61 год

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 16 января. /ТАСС/. Известный в Коми художник-этнофутурист Юрий Лисовский умер на 62-м году жизни. Он умел говорить на языке древних символов об актуальных темах, создавая свой особый "космос" вне времени и пространства, сообщил глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн.

"Республика Коми понесла невосполнимую утрату. На 62-м году жизни скончался Юрий Николаевич Лисовский - художник, чье имя навсегда вписано в современную историю культуры нашего народа. Юрий Лисовский был одним из тех, кто стоял у истоков этнофутуризма в Коми, создав вместе с единомышленниками ядро этого влиятельного художественного направления. В его работах оживала мифология коми, сплетаясь с современностью и философией. Он умел говорить на языке древних символов о самых актуальных темах, создавая свой особый "космос" вне времени и пространства", - сообщил руководитель региона в своем Telegram-канале.

Лисовский был не просто талантливым живописцем, графиком, иллюстратором книг и фотографом. Он был настоящим философом, изобретателем в искусстве и, что очень важно, учителем. Его вера в то, что творчество присуще каждому, вдохновляла многих. "Творчество объединяет и обогащает, помогает людям понять друг друга. Это вдохновляет", - говорил Юрий Николаевич. В этой фразе - весь его жизненный и творческий путь, посвященный служению родной культуре и поиску красоты", - отметил Гольдштейн.

Он выразил глубокие и искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам, всем, кому дорого его творчество. "Светлая память о Юрии Николаевиче Лисовском, его ярких, мудрых и самобытных работах навсегда останется с нами, продолжая вдохновлять новые поколения", - написал руководитель республики.

Юрий Лисовский родился 11 апреля 1964 года в городе Шепетовка на Украине. В 14 лет переехал в Сыктывкар, где учился на рулевого-моториста в речном училище. После нескольких лет работы и службы в армии поступил на художественное отделение Сыктывкарского училища искусств. Иллюстрации художника украсили множество изданий, среди них "Мифы Зырянского Севера", "Пословицы и поговорки коми народа", "Ветер Победы: сборник патриотической поэзии Республики Коми", "Исповедь: стихи", "Сказки народа коми" и другие. Запатентовал шесть изобретений.