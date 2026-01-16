В горах Сочи 17 января ожидаются непрерывные снегопады

Небольшое прояснение и повышение температуры воздуха ожидается 18 января

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 16 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют снегопады в Сочи 17 января, на побережье курорта они пройдут с перерывами, в горах - практически без них. Небольшое прояснение и повышение температуры воздуха ожидается уже 18 января, сообщили в сочинском гидрометцентре.

"Погодные условия в субботу сохранятся сложными. Под влиянием циклона осадки даже на побережье будут идти в виде мокрого снега и снега с отложением на деревьях и проводах. <…> Осадки, с перерывами, на побережье продолжатся и ночью на воскресенье, в горах же снегопад будет идти почти без перерывов", - говорится в сообщении.

В ночь на 18 января температура воздуха на побережье в Сочи понизится до минус 1 градуса, в предгорьях и горных районах - до минус 5, на дорогах образуется гололедица. Кроме того, степень лавиноопасности в горах будет увеличиваться. Прояснение и небольшое повышение температуры воздуха ожидается днем 18 января.

В гидрометцентре также отметили, что в Крещенскую ночь ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха на побережье будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градусов, в предгорьях - опустится до минус 4. "Море будет довольно спокойным, а температура морской воды около плюс 10 [градусов]", - добавили в гидрометцентре.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2025 году его посетили 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.

Пляжи в Сочи открыты для отдыха круглый год. С конца осени и до середины весны здесь работают более 30 зимних пляжей, они отмечены специальными золотистыми флагами. На набережных установлены точки с горячими напитками, проходят активности на спортивных площадках.