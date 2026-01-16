В Челябинской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий

В регионе действует первая степень опасности

ЧЕЛЯБИНСК, 16 января. /ТАСС/. Челябинский гидрометцентр предупредил о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях (НМУ) в Челябинской области, объявлена первая степень опасности. Такая погода, по данным синоптиков, продержится в регионе до вечера 19 января.

"До 19:00 (17:00 мск) 19 января 2026 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ первой степени", - говорится в сообщении.

Такая погода будет в Челябинске, Коркино, Сатке, Карабаше, Магнитогорске, Аше и Златоусте Челябинской области.

При наступлении таких метеорологических условий промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10%.