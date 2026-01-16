Активистку Курносову и историка Куриллу признали иноагентами

В реестр также попали экономист Максим Миронов, журналист Аркадий Дубнов и проект "Люди Байкала"

© Александр Ярик/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Минюст России включил в реестр иностранных агентов российского историка Ивана Куриллу, политическую активистку Ольгу Курносову, экономиста Максима Миронова, журналиста Аркадия Дубнова и проект "Люди Байкала". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"И. И. Курилла принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. <...> О. В. Курносова принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении.

В реестр также попали правозащитник Алексей Табалов и медиапрокт TV2media. В ведомстве уточнили, что Табалов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.