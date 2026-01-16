Награждены призеры "НЬЮМ ТАСС" конкурса "Россия - страна традиционных ценностей"

На награду от нового юношеского медиа агентства претендовали 46 участников из 30 регионов страны

Редакция сайта ТАСС

Арина Казанцева (справа) © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Победителем в спецноминации "Лучшая работа о правах и свободах человека", которую объявил проекта "НЬЮМ ТАСС" на Всероссийском конкурсе "Россия - страна традиционных ценностей", стала Арина Казанцева с рисунком "Купальские гуляния", передает корреспондент ТАСС.

Всего 46 участников из 30 регионов страны претендовали на награду от нового юношеского медиа ТАСС.

"На нашу номинацию работы были поданы в трех форматах: рисунок, видео и текст. Выбрать лучшего оказалось сложно. Талантливых ребят было очень много, но Арина, конечно, поразила своим мастерством. Помимо победителя мы отметили еще 8 ребят, работы которых оставили под большим впечатлением - этих участников мы пригласили в ТАСС на экскурсию в ведущее информационное агентство страны", - рассказала руководитель проекта "НЬЮМ ТАСС" Дарья Черняховская.

В церемонии награждения принял участие заместитель генерального директора ТАСС Михаил Петров. Он отметил, что традиционным ценностям в агентстве уделяется большое внимание.

О конкурсе

Всероссийский конкурс "Россия - страна традиционных ценностей" проводит АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" при поддержке Роспатриотцентра, Московского педагогического государственного университета, Национальной родительской ассоциации и других партнеров.

Конкурс проводится с целью формирования в российской детской и молодежной среде понимания традиционных российских духовно-нравственных ценностей в качестве основы патриотического воспитания подрастающего поколения, укрепления единства многонационального народа России и формирования общероссийской гражданской идентичности.

ТАСС - генеральный информационный партнер, "НЬЮМ ТАСС" - информационный партнер.