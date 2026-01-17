Статья

"Наши полки подо Мгой": 83 года назад Красная армия прорвала блокаду Ленинграда

18 января 1943 года операция советских войск вернула надежду жителям осажденного города. Вооруженные силы двух фронтов — Ленинградского и Волховского — соединились на ладожском побережье, срезав занимаемый врагом Синявинско-Шлиссельбургский выступ

Редакция сайта ТАСС

Аэростаты воздушного заграждения на Исаакиевской площади © Михаил Трахман/ ТАСС

Именно удержание Синявинско-Шлиссельбургского выступа позволяло вермахту держать разорванными цепочки снабжения посуху, сжимая второй по значению город Советского Союза в кольце.

До января 1943 года в зимнее время продовольствие поставлялось в Ленинград только по Дороге жизни, проложенной по льду Ладожского озера. После прорыва снабжение стало возможным по железнодорожному полотну вдоль озерного побережья.

Но недостаточно было только разомкнуть тиски осады. До окончательного снятия блокады в январе 1944-го оставалось еще чуть больше года.

О героических боях за Ленинград уже в 1943 году была сложена песня — "Волховская застольная":

Выпьем за тех, кто неделями долгими



В мерзлых лежал блиндажах,



Бился на Ладоге, бился на Волхове,



Не отступил ни на шаг.

Выпьем за тех, кто командовал ротами,



Кто умирал на снегу,



Кто в Ленинград пробивался болотами,



Горло ломая врагу.

Будут в преданьях навеки прославлены



Под пулеметной пургой



Наши штыки на высотах Синявина,



Наши полки подо Мгой.