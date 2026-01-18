Лучшего кота мира назвали в честь дорогого виски

Окрас абиссинского кота из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк очень похож на оттенок спиртного напитка, пояснила хозяйка Дарья Грузинова

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Абиссинского кота из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк, который одержал победу в рейтинге Всемирной федерации кошек в 2025 году, назвали в честь дорогого виски Dalmore, поскольку его окрас очень похож на оттенок спиртного напитка. Об этом в интервью ТАСС рассказала хозяйка абиссинского кота-победителя Дарья Грузинова.

Кот набрал более 19,7 тыс. баллов среди почти 1,5 тыс. участников рейтинга. Победителя среди котов отбирали по балльно-рейтинговой системе. В течение года коты должны были участвовать в различных выставках, где их оценивали эксперты международного уровня из разных стран.

"Назвать кота Далмором решили поскольку его окрас напоминает оттенок виски, и как раз-таки Далмор - это название очень дорогого виски. Это кот и олицетворяет", - рассказала хозяйка.

При этом на выставке кот выступал под прозвищем из четырех слов. "Имена на конкурсах многосоставные, поскольку сначала указывается питомник, в нашем случае это Дарлин Флер, а после этого, непосредственно, идет имя - Далмор Блэк. Такое требование организаторов", - пояснила Грузинова.