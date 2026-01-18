Хозяйка самого красивого кота в мире рассказала о проведении конкурса

Дарлен Флер Далмор Блэк © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Хозяйка абиссинского кота из России, который признан самым красивым по версии Всемирной федерации кошек (World Cat Federation, WCF), Дарья Грузинова рассказала в интервью ТАСС о том, как ее питомец получил мировое признание.

Абиссинский кот из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк одержал победу в рейтинге Всемирной федерации кошек в 2025 году, обойдя 1,5 тыс. других котов из разных стран мира. Он набрал более 19,7 тыс. баллов среди почти 1,5 тыс. участников рейтинга. Победителя среди котов отбирали по балльно-рейтинговой системе. В течение года коты должны были участвовать в различных выставках, где их оценивали эксперты международного уровня из разных стран.

© ТАСС

"Когда занимаешься питомником, посещать выставки с котом необходимо - показывать питомца другим людям. Это важно для понимания - не замылился ли у тебя глаз. На выставке кота оценивают независимые эксперты - иностранные и российские. Мы слушаем их, понимаем, правильно ли мы движемся, что стоит скорректировать", - пояснила она.

У каждой породы есть свой стандарт, он прописан в специальной системе, эксперты ее знают и осматривают кота по определенным критериям - существует балльная система. "Условно, эксперт у себя в голове собирает образ котика по баллам. Некоторые из них даже записывают: у этого кота 98 баллов - за шерсть, глаза, форму, а у этого - 99 баллов. Наш кот - один из лучших", - рассказала Грузинова.

© ТАСС

WCF в 2025 году различала пять классов: взрослые, котята, юниоры, кастраты, ветераны и домашние кошки. "Наш кот участвовал во взрослом классе. Существует открыть рейтинг, его можно посмотреть и наблюдать за занимаемой позицией твоего кота", - сказала она.

Также каждого кота-участника выставки представляют в рингах, чтобы посмотреть, как кот ведет себя на них. "Ринг - это процесс, когда эксперт встает около стола, а по периметру стоят клетки, куда сажают котов. Обычно, клеток около 10. Эксперт достает каждого кота из клетки, ставит на стол, осматривает его, показывает зрителям, и уже потом из десятков или сотен котов выбираются только 10 лучших - они и будут победителями ринга", - пояснила хозяйка кота.

Почетный титул

© ТАСС

Международные выставки котов проводятся во всех странах мира практически еженедельно, по выходным, а Всемирные выставки, в свою очередь, организовывают в каждой стране только один раз. "На мировых выставках есть возможность поучаствовать в мастерингах - это квалификация, которая дает пожизненное звание коту, получившему первое-второе место. На них мы боремся за получение звания Master, Double Master и Triple Master", - пояснила хозяйка кота-победителя.

"Мой кот имеет звание Triple Master, оно считается очень почетным, далеко не все коты и питомники его имеют. Для получения титула Triple мы ездили в Беларусь, там проходила всемирная выставка, было очень много участников. Мой кот на тот момент был еще в юниорах. Конкуренция была жесточайшая", - вспомнила Грузинова.

© Сергей Булкин/ ТАСС

Условия для питомцев на выставках комфортные, поделилась хозяйка победителя. "У каждого кота была собственная палатка - заводчик собирал мини-чемодан, в котором есть лоток, наполнитель, корм. Мы это все привозили с собой, коты сидели в этих палатках и закрывались, чтобы никто лишний раз не дергал их", - вспомнила хозяйка.

Восхождение на Олимп

© ТАСС

Существует "Олимпия шоу", которое проводится один раз в год, под него бронируются все выходные, рассказала она. "При участии в этом шоу есть общий рейтинг, где учитываются все баллы и титулы кота со всех выставок, из них складывается балл за выставочный день", - сказала она.

Шоу проходило в Хорватии и на нем было представлено очень много стран. "Приехала почти вся Европа. Были Россия, Беларусь, Прибалтика, Украина, страны СНГ - это одна из самых крупных и почетных выставок, высшие звания присваиваются именно на Олимпии. Там проводятся специальные Diamond ринги, куда идут только те коты, которые имеют звание Triple Master, и Олимпия-ринг", - пояснила хозяйка абиссинца.

© Сергей Булкин/ ТАСС

По итогам шоу вручаются кубок, выставочные ленты, корма, наполнители. "С Олимпии из Хорватии я привезла около 15 килограммов корма, не могла их оставить. А для кота есть свои поощрения - у него есть любимые лакомства, паучи - влажный корм. Это считается за некую награду", - сказала Грузинова, добавив, что мясо кот тоже очень любит.

Личность

Хозяйка кота предполагает и дальнейшее участие ее питомца во всемирных конкурсах, но все будет зависеть исключительно от решения самого кота. "Он у нас товарищ со своим особенным мнением, личность. Если он будет на это согласен и готов, то будем показывать его на выставках и дальше. В 2026 году "Олимпия шоу" будет проходить в Таиланде. Мы подумаем, кого из питомцев туда привезти", - с иронией сказала Грузинова.

Лучшего кота мира можно будет увидеть в Гостином дворе на выставке "Лучшие кошки России", она пройдет 13-15 февраля.