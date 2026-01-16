В Северной Осетии на фасадах 17 школ разместили портреты Героев Советского Союза и России

В 2026 году муралы должны появиться на фасадах еще 26 школ

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 января. /ТАСС/. Фасады 17 школ в Северной Осетии украсили изображениями Героев Советского Союза и России, сообщается на сайте ГТРК "Алания".

"Фасады 17 школ республики в прошлом году украсили изображения Героев Советского Союза и России. Такие итоги патриотического проекта "Лица Героев" подвели в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия". В Северной Осетии его реализуют по инициативе [главы региона] Сергея Меняйло", - говорится в сообщении.

Северная Осетия вошла в тройку регионов страны, в которых эффективно воплощают проект. Муралы с портретами участников Великой Отечественной войны, специальной военной операции, а также выдающихся личностей наносят на здания образовательных учреждений. В выборе имен героев и эскизов будущих изображений принимают участие коллективы школ, а также представители районных администраций.

В этом году муралы должны появиться на фасадах еще 26 школ. Также планируется начать изображать достопримечательности республики.