В Петербурге станцию "Пионерская" закрыли на вход из-за остановки эскалатора

Метрополитен попросил жителей города пользоваться ближайшими станциями метро "Удельная" и "Черная речка" или наземным транспортом

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Станция метро "Пионерская" закрыта на вход в Петербурге из-за внеплановой остановки эскалатора. Об этом сообщает СПб ГКУ "Организатор перевозок".

"Станция "Пионерская" закрыта на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Работает только на выход", - говорится в сообщении.

Также метрополитен попросил жителей Петербурга пользоваться ближайшими станциями метро "Удельная" и "Черная речка" или же наземным транспортом.

На станцию "Пионерская" выехали аварийно-восстановительные формирования метрополитена для устранения неисправности и скорейшего восстановления нормальной работы станции.