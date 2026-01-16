В Петербурге станцию "Пионерская" закрыли на вход из-за остановки эскалатора
Редакция сайта ТАСС
16:06
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Станция метро "Пионерская" закрыта на вход в Петербурге из-за внеплановой остановки эскалатора. Об этом сообщает СПб ГКУ "Организатор перевозок".
"Станция "Пионерская" закрыта на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Работает только на выход", - говорится в сообщении.
Также метрополитен попросил жителей Петербурга пользоваться ближайшими станциями метро "Удельная" и "Черная речка" или же наземным транспортом.
На станцию "Пионерская" выехали аварийно-восстановительные формирования метрополитена для устранения неисправности и скорейшего восстановления нормальной работы станции.