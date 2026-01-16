В Запорожскую область из Марий Эл отправили свыше 500 тонн помощи за три года

Речь идет в том числе о дизельных и бензиновых генераторах, горюче-смазочных материалах, устройствах для обогрева людей и разогрева пищи

Редакция сайта ТАСС

ЙОШКАР-ОЛА, 16 января. /ТАСС/. Свыше 500 тонн гуманитарной помощи отправили из Марий Эл в подшефный республике Куйбышевский район Запорожской области за три года. Об этом сообщил ТАСС глава Марий Эл Юрий Зайцев.

"В рамках шефской помощи, которую мы оказываем с 2023 года, и вплоть до конца прошлого года мы доставили в Куйбышевский район более 513 тонн гуманитарной помощи",- сказал Зайцев. Он отметил, что прежде всего речь идет о дизельных и бензиновых генераторах, горюче-смазочных материалах, устройствах для обогрева людей и разогрева пищи, а также других инженерных устройствах. "Также направлялись и строительные материалы для восстановления инженерной инфраструктуры: систем электро-, водо- и теплоснабжения, материалы для ремонта кровли, окон и дверей жилых домов и общественных зданий", - пояснил глава региона. Кроме того, из Марий Эл на подшефную территорию передали восемь единиц специализированной техники и бронированный "УАЗ-Патриот".

Зайцев напомнил в этой связи, что на первом этапе основные силы марийских специалистов были сконцентрированы на восстановлении именно инженерных систем. "Ведь не секрет, что коммунальная инфраструктура района за годы "хозяйствования" Украины находилась в плачевном состоянии, а где-то люди не имели элементарных удобств",- подчеркнул Зайцев. Главной задачей в данном контексте он назвал создание условий, "чтобы люди и они должны быть в тепле, обеспечены элементарными бытовыми удобствами".

Однако несмотря на это, еще одним аспектом помощи он назвал комплектацию местных социальных объектов, прежде всего образовательных, необходимым оборудованием, инвентарем, учебной и профессиональной литературой, книгами. "Дети должны учиться в школах, а малыши - ходить в детские садики", - заключил Зайцев.

Ранее глава Марий Эл также сообщал ТАСС, что республика ежегодно направляет на шефскую помощь Куйбышевскому району не менее 150 млн рублей.