В Дагестане назначили нового главу управления по переселению лакцев

Им стал Алибек Гасанов

МАХАЧКАЛА, 16 января. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов назначил новым врио руководителя управления по переселению лакцев Новолакского района Алибека Гасанова вместо Магомеда-Гаджи Айдиева, который был задержан силовиками по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

"Алибек Гасанов назначен врио начальника управления правительства Дагестана по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района. Ранее Гасанов исполнял обязанности заместителя руководителя данного подразделения", - говорится в сообщении.

В начале декабря 2025 года в отношении Айдиева было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Чиновник незаконно выделял земельные участки жителям региона, не имевшим на это оснований. В январе 2026 года Айдиев был освобожден Меликовым от занимаемой должности.