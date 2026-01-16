Пособия по уходу за ребенком и безработице проиндексируют с 1 февраля на 5,6%

Проект постановления правительства Российской Федерации "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году" представлен на общественное обсуждение

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пособия по уходу за ребенком и по безработице будут проиндексированы в России на 5,6% с 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год, уточнили в пресс-службе. В 2026 году коэффициент индексации составит 1,056, соответственно выплаты вырастут на 5,6%. Проект постановления правительства Российской Федерации "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году" представлен на общественное обсуждение, пояснили в министерстве.

"Будут проиндексированы выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по уходу за ребенком, ежемесячная страховая выплата, пособие по безработице и другие меры социальной поддержки", - говорится в сообщении.

Необходимые на индексацию ассигнования предусмотрены в федеральном бюджете на 2026-2028 годы, отметили в пресс-службе.