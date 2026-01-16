В Тульской области прошло заседание Совета по развитию физкультуры и спорта

Обсуждались вопросы проведения форума учителей физкультуры и спартакиады госслужащих

ТУЛА, 16 января. /ТАСС/. Вопросы проведения форума учителей физкультуры и спартакиады госслужащих обсуждались на первом заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

"16 января губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев провел первое заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Совет был сформирован в сентябре 2025 года с целью консолидации усилий и определения основных направлений для развития спорта в регионе. На заседании совета подвели итоги работы за прошлый год и обозначили планы развития на 2026-й", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из ключевых тем стала подготовка к проведению в 2026 году в регионе двух крупных спортивных мероприятий: Всероссийский форум учителей физкультуры и региональный этап Всероссийской спартакиады госслужащих. Инициатива проведения спартакиады была предложена на одном из заседаний комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт". "В соревнованиях примут участие государственные служащие всех уровней, а также команды муниципалитетов и региональных органов исполнительной власти, а также команды, состоящие из представителей малого и среднего предпринимательства, сотрудники предприятий. Это событие станет важной площадкой для обмена опытом и укрепления связей между регионами", - пояснили в пресс-службе.

В 2025 году было продолжено развитие спортивной инфраструктуры Тульской области, новые объекты возводились не только в рамках федеральных, но и региональных программ. Установлено шесть инклюзивных площадок, отремонтировано шесть полноразмерных футбольных стадионов и обустроена прилегающая к ним спортивная инфраструктура. "Работы по ремонту всех оставшихся 20 стадионов будут завершены до 2030 года. Дмитрий Миляев поставил задачу помимо реконструкции футбольных полей наполнять стадионы дополнительной спортивной инфраструктурой: открытыми спортплощадками, зонами для воркаута", - сообщили в облправительстве.

Глава региона обратил внимание на необходимость создания транспортной доступности, чтобы люди имели возможность заниматься спортом. В 2026 году начнется доставка детей до спортивных объектов в Суворове и п. Волово, для этого в муниципальные спортшколы закупят автобусы, которые будут доставлять детей на тренировку. "Для участников специальной военной операции, которые имеют инвалидность, тоже предусмотрен соответствующий сервис в рамках социального такси, которое работает бесплатно. Губернатор отметил, что предстоит работа по доведению всех учреждений спорта региона до определенного уровня доступности, обеспеченности необходимым оборудованием для занятий людей с ОВЗ. А все новые объекты создаются уже с учетом этих требований", - добавили в пресс-службе.