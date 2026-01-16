На улицах в Москве вновь открыли движение

Движение кратковременно перекрывалось вечером 16 января

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Движение транспорта вновь открыли на перекрытых ранее некоторых улицах в Москве, сообщили в столичном дептрансе.

"Движение открыто: на съезде с внешней стороны ТТК на Кутузовский проспект по направлению в область, на съезде с внутренней стороны ТТК на Кутузовский проспект по направлению в область, на Рублевском шоссе по направлению к Аминьевскому шоссе, на съезде с внешней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат по направлению в область, на съезде с Конюшковской улицы на Кутузовский проспект по направлению в область", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

